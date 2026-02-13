Piccinin Maria Jose’

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i figli Vanes, Lucio e Claudio,
le nuore Paola, Fiorella e Caterina, i nipoti, i pronipoti,
il piccolo Leonardo ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 14 febbraio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di via Pasch,
ove la cara Maria Jose’ giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 13 febbraio
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Josè Piccinin Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo