Pier Fernando Lorenzet (Nando)

di anni 74
Ne danno il triste annuncio Gianna, Claudio con Valentina, Emma ed Eva, il fratello, la sorella,
la cognata, i cognati, i nipoti, gli amici ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 7 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Corva ove il caro Nando
giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Corva.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere all’Area Giovani del C.R.O. di Aviano.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pier Fernando Lorenzet . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo