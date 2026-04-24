di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie Rosanna,
le figlie Francesca ed Elena, la nipote Veronica,
il fratello Fiorenzo con Catia e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 27 aprile
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Piergiorgio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Piergiorgio Berzaccola . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo