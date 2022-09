Pietro Gussetti

Ne danno il triste annuncio: la moglie Carla, le figlie Silvia, Chiara, Paola e Daniela, i nipoti Marco, Caterina, Riccardo, Francesco, Anna, Valentina, Agnese e Margherita, i generi, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 4 ottobre alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Agostino, ove Pietro giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Rigolato di Udine.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 3 ottobre alle ore 19,15 nella Chiesa medesima

Non fiori ma eventuali offerte per la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

