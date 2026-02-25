Prof.ssa Lamberta Trinca ved. Gallo

di anni 94
Ne danno il triste annuncio:
i figli ed i nipoti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 26 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Sernaglia della Battaglia,
ove la cara Lamberta giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio