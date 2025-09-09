Raffaella D’Abrosca in Paolon

di anni 53
Ne danno il triste annuncio il marito Diego,
i figli Alberto ed Eleonora, la mamma Armanda, il fratello Alessandro,
la suocera Mirella, le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 9 settembre
alle ore 16.00 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove la cara Raffaella giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Lunedì alle ore 19.15 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
