Ransford Appiah

di anni 61
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Belinda Opokou,
i figli Philippina, Kelvin e Shulamite, le sorelle Janet e Cynthia (Ataa),
i nipoti Aniwaa, Anthony, Mavis, Linda, Belinda, Gideon,
Abigail, Kobby e Raymond, le nipotine Selina, Nina e Louis,
i cugini Margaret Achiaah, Poku, Jeff, Elvis e gli amici tutti.
Casarsa della Delizia, 27 agosto 2025
__________
I funerali avranno luogo sabato 30 c.m. alle ore 09.00
nella chiesa parrocchiale di Casarsa della Delizia, ove la cara salma
giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Casarsa della Delizia.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
