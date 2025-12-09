Ravagnolo Luciano

di anni 87
Ne danno l’annuncio la moglie, il figlio, la figlia, la nuora, il genero, le nipoti, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 9 alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola ove il caro Luciano giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Luciano verrà ricordato in modo particolare Lunedì durante la S.Messa in onore della Vergine Immacolata alle ore 14.30 nella chiesa medesima.
Dopo le esequie si proseguirà per il cimitero di Fagnigola.
