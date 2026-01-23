Redivo Fabio

Ne danno il triste annuncio la mamma Daniela,

i fratelli Massimo e Monica, Vania e le figlie Rachele, Lucrezia e Ginevra,

i parenti e tutti gli amici.

I funerali avranno luogo sabato 24 genneio alle ore 14.30

nelle Chiesa Parrocchiale di Roveredo in Piano

ove il caro Fabio giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di Vial Rotto, 16 a Pordenone.

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì alle ore 20.00 in Chiesa.

Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la sepoltura

nel cimitero di Roveredi in Piano.

Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla PRO LOCO di Roveredo in Piano.

Si ringraziano quanti, con la loro presenza, vorranno onorarne la memoria.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Fabio Redivo. Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo