Rita Cocolo in D’Andrea

di anni 61
Ne danno il triste annuncio il marito Sante,
la figlia Lorena con Iury, Greta e Celeste, la mamma Francesca,
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, il consuocero Germano e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 5 novembre
alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Rauscedo
ove la cara Rita giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Rita Cocolo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo