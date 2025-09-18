ROMEO BRAIDO

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la moglie Paola,
le figlie Michela e Laura, i generi, il fratello
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 20 settembre alle ore 10.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Romeo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 19 settembre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
