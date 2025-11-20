Rosina Grassi ved. Ottone

di anni 91
Ne danno il triste annuncio:
la figlia Nicoletta con Nevio, il figlio Marzio con Sandra,
le adorate nipoti Lara, Anna ed Elisa
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 22 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore
ove la cara Rosina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Venerdì alle ore 19.30 in chiesa si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria;
un particolare ringraziamento alla signora Marija
per le amorevoli cure prestate.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Rosina Grassi .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo