di anni 76
Ne danno il triste le figlie Teresa ed Elisabetta,
il genero, i fratelli, le sorelle
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 27 settembre alle ore 15:30
nella chiesa parrocchiale del Beato Odorico di viale della Libertà,
ove la cara Rosina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Venerdì 26 c.m. alle ore 19:00 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero Urbano di via Cappuccini.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Rosina Scala .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo