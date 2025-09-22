Santa Buciol

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Lunedì 22 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Chions ove la cara Santa giungerà dalla Casa di Riposo Solidarietà di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
