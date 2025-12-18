Santarossa Cristina in Viol

di anni 61
Ne danno il triste annuncio il marito Ignazio,
i figli Simone con Francesca, Giorgio, la mamma,
il papà, gli adorati nipotini Lorenzo, Alessia e Andrea,
i cognati ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 20 dicembre alle ore 15:00
nella Duomo di San Giorgio a Porcia,
ove la cara Cristina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Venerdì 19 c.m. alle ore 19:00 si reciterà il Santo Rosario in Duomo.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte da devolvere all’associazione ASLA.
