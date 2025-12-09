Sartori Marcellino

di anni 69
Ne danno il triste annuncio la moglie Annamaria, il cognato, la cognata ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Giovedì 11 alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Marcellino giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Dopop le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Non fiori ma offerte da devolvere all’Hospice Via di Natale di Aviano.
Un ringraziamento particolare al personale medico ed infermieristico dall’Hospice Via di Natale.
