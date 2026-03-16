di anni 86
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Lucia, i figli Marisa e Ivan con Arianna,
i nipoti Mattia con Serena, Aurora e Martino, i pronipoti Lia e Alessandro,
le cognate, i cognati, il nipote Renato con la sua famiglia, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 16 marzo
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Palse
ove il caro Sergio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla parrocchia di Palse.
Domenica alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Sergio Salamon .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo