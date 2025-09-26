Severino Brusut

di anni 85
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Angela,
le figlie Ingrid, Genny e Jessica, la cognata,
i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 25 settembre 2025
__________
I funerali avranno luogo sabato 27 c.m. alle ore 15.30
nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà
dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Venerdì 26 c.m. alle ore 19.00 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Severino.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it