Silvana Bertolin ved. Jop

di anni 93
__________
Ne danno il triste annuncio le figlie Franca e Beppina,
il fratello Franco, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Prodolone di San Vito al Tagliamento, 5 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo giovedì 8 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Prodolone, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 7 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Prodolone
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Silvana.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it