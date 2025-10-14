di anni 69
Ne danno il triste annuncio:
i fratelli Loreta, Gianni, Antonello ed Elisabetta,
le cognate, i cognati, gli amatissimi nipoti, la signora Gaia, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 16 ottobre
alle ore 15.30 nel Duomo Concattedrale San Marco di Pordenone
ove il caro Silvano giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Mercoledì alle ore 19.00 in Duomo San Marco si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Silvano Tius .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo