Simone Fantin

di anni 54
Ne danno il triste annuncio la mamma Maria, la figlia Monica con Paola, i fratelli Flavio, Daniele con Federica, il nipote Andrea, gli zii, i cugini, gli amici ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Mercoledì 11 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove il caro Simone giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
