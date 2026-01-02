Sira Claudia Sut ved. Scremin

di anni 86
__________
Ne danno il triste annuncio i figli Mariagrazia, Denis e Lara,
il genero Stefano, la nuora Roberta, i nipoti Barbara con Giampaolo,
Elisa con Michele, Jessica con Emanuele, Nicole con Lautaro,
i pronipoti Alice, Nikolas, Chiara, Camilla, Margherita, Mattia
ed i parenti tutti.
Sesto al Reghena, 2 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo lunedì 5 c.m. alle ore 10.00
nell’Abbazia di Sesto al Reghena, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Domenica 4 c.m. alle ore 18.00 in Abbazia
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Sira Claudia.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
