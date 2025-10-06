Snezana Janjic “Bakača”

Ne danno il triste annuncio:
la figlia Aleksandra, le nipoti Gordana ed Emilia
con i rispettivi compagni Gianluca F. e Gianluca D. e il pronipote Edoardo.
Ricorderemo la cara Snezana
durante la Santa Messa martedì 7 ottobre alle ore 18.00
nella chiesa parrocchiale di Casarsa della Delizia.
La cara Snezana raggiungerà il suo paese d’origine.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
