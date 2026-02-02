Tadiotto Pietro

di anni 75
Lo annunciano: la moglie Flori con i figli Francesca e Mauro,
il genero, le adorate nipoti, uniti ai fratelli, le sorelle, e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Lunedì 2 Febbraio,
alle ore 15:oo nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Domenica sera alle 20:oo in chiesa, ci sarà una veglia di preghiera.
Non fiori ma eventuali donazioni da devolvere
all’Area Giovani del C.R.O di Aviano.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pietro Tadiotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo