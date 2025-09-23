Tania Boeron in Nadalini

di anni 52
__________
Ne danno il triste annuncio il marito Gianpaolo,
il figlio Tommaso, la mamma Mirella, il papà Renzo,
la sorella Chiara, i cognati, la cognata, i nipoti,
i parenti e gli amici tutti.
Ramuscello di Sesto al Reghena, 22 settembre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 25 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Ramuscello. La cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Mercoledì 24 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ramuscello
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Tania.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del C.R.O.
di Aviano per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it