Teresa Giacinto in Missinato

di anni 86
Ne danno il triste annuncio il marito Renzo,
i figli Antonella, Paolo, Alessandro, Giuliana e Francesco,
le nuore, i generi, i nipoti, il fratello, la sorella e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 22 ottobre alle ore 15.30
nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Pordenone
ove la cara Teresina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il S. Rosario verrà recitato martedì alle ore 19.30 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la sepoltura
nel cimitero di Roraigrande di Pordenone.
NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE AL
GRUPPO MISSIONARIO DELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
