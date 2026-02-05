Tescari Gino

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la moglie Gabriella,
i figli Paolo con Roberta, Nadia con Andrea,
gli adorati nipoti Martina, Marco e Sara,
i pronipoti Zeno e Biagio, i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 6 febbraio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Gino giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì 5 febbraio
alle ore 19.15, nella cappella di Gesù Maestro.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere all’associazione
“Amici del Cuore Domenico Zanuttini”.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
