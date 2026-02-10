di anni 74
Ne danno il triste annuncio la moglie Claudina,
i fratelli Loreta, Antonello ed Elisabetta,
i cognat, la cognata, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Mercoledì 11 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di orcenico Inferiore
ove il caro Giannino giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Orcenico Inferiore.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Tius Giannino Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo