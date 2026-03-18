di anni 69
Ne danno il triste annuncio la moglie Laura,
i figli Matteo ed Elena, gli amici e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 20 marzo alle ore 15.00
nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Ilario e Taziano
ove il caro Tullio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì alle ore 19.15 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
all’Hospice “Via di Natale” di Aviano.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza,
vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Tullio Rigo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo