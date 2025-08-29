di anni 89
Ne danno il triste annuncio la moglie Laura,
la figlia Soraja, la nuora Sonia, il genero Tiziano,
i nipoti Selene e Mattia, i parenti e gli amici tutti.
I funerali si svolgeranno lunedì 1° settembre alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Roraigrande,
ove il caro Vittorio giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Domenica alle ore 20.00 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
alla “Via di Natale” di Aviano.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Vittorio Saturno .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo