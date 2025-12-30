Vitullo Domenico

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la moglie Letizia, i figli Francesco Paolo, Vincenzo e Valerio, le nuore, i nipoti, il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 30 alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Domenico giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Domenico Vitullo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo