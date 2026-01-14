Voloshchuk Pavlo

di anni 40
Ne danno il triste annuncio:
la mamma Lyudmyla con Adriano
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno venerdì 16 gennaio alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di via Cadore,11
a Udine ove il caro Pavlo giungerà dalle nuove celle
dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
