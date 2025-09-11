22.2 C
Pordenone
giovedì , 11 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Zarra Del Guacchio

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 74

Ne danno il triste annuncio

i figli Massimo, Raffaella con Igor e Katia,

il nipote Patrick, le sorelle

ed i parenti tutti.

 

Sarà possibile dare un ultimo saluto a Zarra

venerdì 12 c.m. dalle ore 9.00 alle ore 16.00

presso la Casa Funeraria San Marco

di Vial Rotto, 16 a Pordenone.

 

NO FIORI MA EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE

 ALLA NEFROLOGIA DI PORDENONE.

 

Successivamente si proseguirà per la cremazione.

 

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Zarra Del Guacchio       .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.