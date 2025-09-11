Zarra Del Guacchio

di anni 74
Ne danno il triste annuncio
i figli Massimo, Raffaella con Igor e Katia,
il nipote Patrick, le sorelle
ed i parenti tutti.
Sarà possibile dare un ultimo saluto a Zarra
venerdì 12 c.m. dalle ore 9.00 alle ore 16.00
presso la Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
NO FIORI MA EVENTUALI OFFERTE SARANNO DEVOLUTE
ALLA NEFROLOGIA DI PORDENONE.
Successivamente si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio