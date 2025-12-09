Zorzi Cesare Ninetto

di anni 89
Con amore e gratitudine ne danno l’annuncio la figlia, il figlio, i generi, la nuora, i nipoti, la pronipote, i fratelli, la sorella, le cognate, il cognato ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Giovedì 11 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Settimo ove il caro Ninetto giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere all’Area Giovani del C.R.O. di Aviano.
