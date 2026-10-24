Congresso Lega, Dreosto attacca Romeo pro Garavaglia

MILANO – Clima teso, aspro e polemico in sala fra fischi, cori e applausi, durante il congresso straordinario della Lega in corso a Milano. Scatenati e sovraeccitati i supersalviniani, dall’altra, fra gli altri, Massimiliano Romeo, uno dei cosiddetti dissidenti della linea del partito, e che sostiene la candidatura a segretario di Massimo Garavaglia.

A favore di Garavaglia si sono schierati i friulani Simone Polesello (Lista Fedriga), Zoppi e Drescig.

Le polemiche le ha innescate in primis il senatore Marco Dreosto, segretario del Carroccio in Friuli Venezia Giulia. “Credo che ci distrugge il correntismo”, è stata la sua premessa ribadendo il suo “sostegno chiaro aperto e leale a Matteo Salvini” e aggiungendo una riflessione: “Vedo in sala il mio capogruppo al Senato (Romeo, ndr) con cui abbiamo fatto tanto lavoro insieme a Roma, fianco a fianco. Però devo dire che non si può mettere in discussione un segretario per quelle che sono diatribe personali interne trasformandole in un dibattito nazionale”.

Romeo subito dopo ha replicato con forza alle critiche, scaldandosi dal palco del congresso straordinario della Lega. “Il problema non è dentro la Lega ma è la gente fuori che non ci vota più – ha detto il segretario della Lega lombarda e capogruppo al Senato – Allora accanto al segretario perché non può esserci un gruppo di governatori che hanno un appeal particolare essendo primi nelle graduatorie?”.

Il senatore ha continuato: “Qualcuno ha pensato che fosse una questione personale, no signori, è una questione politica e così abbiamo cercato di dare suggerimenti e per dare una mano a Matteo Salvini e alla Lega. Cosa c’è di così rivoluzionario nel chiedere una guida più collegiale e allargare a una squadra?”. E ancora: “È vero che non siamo il Pd, ma evitiamo di fare come il partito di Renzi che dal 40% è arrivato al 2%”.

Ha preso poi la parola l’ex vicesegretario Andrea Crippa, dicendo che qualcuno (riferimento a Romeo, ndr) ha fatto polemiche “per un posto in lista alle prossime elezioni”. Controrisposta di Romeo a margine parlando con i giornalisti: “In realtà dicendo certe cose sto rischiando il posto di capogruppo e di segretario lombardo”.

Attilio Fontana, il presidente della Lombardia vicino a Romeo ribadisce che “qualche malessere io l’ho percepito e l’hanno percepita anche i sondaggi”. Luca Zaia, infine, rilancia sul “sovranismo liberale”, chiosando poi: “Chiunque vinca domani, mi auguro riconoscerà il risultato”.