PORDENONE – Un intero quartiere fieristico animato da tecnologia, gaming, fumetti, cosplay, fotografia e collezionismo. Sabato 21 e domenica 22 novembre tornano alla Fiera di Pordenone Radioamatore 2, Games&Co. e Fotomercato, con 8 padiglioni coinvolti, 250 aziende, 2,5 chilometri di banchi espositivi e cinque eventi tematici.

Grande protagonista di Games&Co. sarà Marcello Cesena, comico, attore, regista e sceneggiatore, celebre per Sensualità a corte e per il personaggio di Jean-Claude. Cesena incontrerà il pubblico sabato alle ore 16.00 al padiglione 4, prima con un’intervista sul palco e poi con un momento dedicato a foto e autografi.

Nei 12.000 metri quadrati dedicati a Games&Co. spazio a fumetti, gioco, fantasy, cosplay, K-POP, concerti, quiz, workshop e alla gara cosplay di domenica. Tra le curiosità anche Michela Maurizi, in arte Miki Ritratti Manga, ritrattista ufficiale di Games&Co., che realizzerà dal vivo ritratti in stile Manga del pubblico e degli ospiti della manifestazione.

Radioamatore 2 occuperà i padiglioni 5, 6 e 7 con il grande market dell’elettronica e dell’informatica, affiancato da Linux Arena, dall’area dell’Associazione Radioamatori Italiani e dal Mercatino del Radioamatore. Al padiglione 8, Fotomercato riunirà fotografia vintage e digitale, apparecchi da collezione, Polaroid e preziosi apparecchi “Full Plate” a banco ottico.

Una proposta che richiama appassionati da tutto il Nordest ma anche molte famiglie, che trovano in fiera un’occasione per giocare, scoprire nuove passioni e condividere esperienze tra genitori e figli.

A sottolineare il valore della manifestazione per Pordenone Fiere sarà presente anche un ufficio postale temporaneo con uno speciale annullo filatelico dedicato all’evento e una cartolina celebrativa con Fiero, la mascotte di Pordenone Fiere.

INFORMAZIONI UTILI

Radioamatore 2, Games&Co. e Fotomercato saranno aperti sabato dalle 9.00 alle 18.30 e domenica dalle 9.00 alle 18.00. Saranno attivi tutti e tre gli ingressi del quartiere fieristico. Ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 13 anni.

In contemporanea, da venerdì 20 a domenica 22 novembre, al padiglione 1 si svolgerà anche Io Creo, la fiera dedicata alla creatività, al fai da te e agli hobby.