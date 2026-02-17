8.6 C
Il futuro della casa in Fvg: politiche, incentivi, soluzioni concrete, convegno il 20

Nord Est
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
UDINE – Rigenerazione urbana, affitti, incentivi e transizione energetica saranno al centro del dibattito “Il futuro della casa in Fvg”, un caso che sta attraversando una trasformazione profonda. Invecchiamento del patrimonio immobiliare, aumento della domanda di affitti, mobilità di lavoratori e studenti, fragilità sociali e transizione energetica stanno ridefinendo il modo di abitare e il ruolo degli immobili nel territorio.

L’incontro (ingresso libero) si terrà venerdì 20 febbraio, con inizio alle 10.30, a Udine presso Torre di Santa Maria di via Zanon.
Molte abitazioni oggi risultano di fatto ‘bloccate’: non sfitte per scelta, ma perché non più adeguate agli standard energetici e funzionali. Recuperarle significa ridurre lo spreco di patrimonio edilizio, rivitalizzare i centri minori, contrastare lo spopolamento e rendere il mercato abitativo più accessibile senza consumare nuovo suolo.

Parallelamente, la crisi abitativa e l’aumento dei canoni in molte aree urbane richiedono politiche nuove: social housing, edilizia popolare, canoni concordati e utilizzo integrato del patrimonio pubblico e privato per rispondere ai bisogni di famiglie, anziani, lavoratori e studenti fuori sede. Il nuovo piano Casa nazionale, le misure regionali per la riqualificazione del patrimonio esistente e la direttiva europea Case Green aprono una fase decisiva per la rigenerazione degli immobili.

L’incontro è promosso a livello regionale da Uppi, Ance, Confartigianato e Fimaa Confcommercio, con il contributo della regione Fvg, Banca 360, Itas Mutua, Zanutta, Unoenergy e il patrocinio Ordine degli architetti di Udine, che contribuiranno ad ampliare la prospettiva del dibattito con approfondimenti dedicati agli strumenti finanziari e assicurativi a supporto della riqualificazione degli immobili. Verranno presentate soluzioni di credito rivolte a proprietari e imprese per finanziare interventi di efficientamento energetico, messa a norma e valorizzazione del patrimonio, in sinergia con i benefici regionali disponibili.

Fra i relatori l’on. Giovanni Di Benedetto presidente Itas, l’assessore alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante, Bruno Bari per la categoria agenti d’affari (Fimaa), Graziano Tilatti per Confartigianato e Marco Bortuzzo per Ance. A moderare il dibattito sarà Alberto Marchiori, esperto Uppi e membro Cese.

