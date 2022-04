Il mio primo appartamento: adesivi che raccontano la storia di una giovane donna indipendente

Oggi tutto gira intorno a donne forti e indipendenti. Il femminismo sta prendendo il controllo di molte questioni che fino a pochi anni fa erano dominate dagli uomini. Come tutti sanno, lasciare la prima casa è un passo molto importante. Quando riesci a vivere in modo indipendente, e ancora di più se sei una donna, ottieni una delle cose che rendono utile tutta la lotta delle donne che sono state attaccate, maltrattate, umiliate, ecc. a causa della repressione del sistema. Tu vivi un sogno che non dovresti sprecare.

In questo senso, a seconda dell’età, si pensa a come decorare lo spazio che si è ottenuto per se stessi, prima di fare il passo di sposarsi o vivere con il partner che si ha e avere figli. Se sei ancora molto giovane, è possibile che le decorazioni che preferisci siano colorate, anche se è importante considerare la personalità che hai.

Per me, la situazione è stata abbastanza semplice; quando ho iniziato a vivere da solo (in affitto) ho iniziato a tenere in mente tutte le cose che mi ricordavano la mia famiglia. I piccoli oggetti che una volta mi portavano la felicità, li volevo con me per darmi un momento di calma e di pace quando avevo qualche preoccupazione della mia vita adulta.

Vorrai sempre ricordare la bellezza della casa dei tuoi genitori

Poi, cominci a sviluppare la tua vera personalità; quella che non capisce le pressioni delle persone con altre visioni della vita. E si comincia a vedere che è interessante usare decorazioni a cui non si sarebbe potuto pensare prima. Cominci a usare dei bellissimi adesivi murali che ti fanno sentire orgogliosa di essere una donna indipendente e potente.

Con il tempo, rifletti sui colori che ti stanno meglio nello spazio che usi per dormire: la tua camera da letto; se sono meglio i colori freddi o i colori caldi. Cercate i posti migliori su internet per acquistare interessanti adesivi personalizzati che fanno al caso tuo.

E vedi che la tua vita sta prendendo forma; non dipendi più da tua madre, non dipendi più da tuo padre. Ti rendi conto che sei libera e responsabile di ogni tua azione.

Sei una persona che impara che ogni azione ha una reazione e devi sapere come implementarla nella tua vita quotidiana, con i tuoi amici, con la tua famiglia, con i tuoi colleghi di lavoro; con tutti.

Cominciate a godervi i piatti che preparate per voi stessi e per le persone che vi visitano. Ti rendi conto che sei l’unico responsabile della tua felicità. Quando vivi da solo puoi sapere cosa ti piace, e quando arriverà il momento di vivere in coppia sarai più preparato.

È quello che ho fatto, e oggi sono già sposata con una bambina a cui voglio insegnare che prima di vivere con chi ama, deve vivere con se stessa e amare se stessa sopra ogni cosa.

Deve capire che prima è se stessa, secondo è se stessa, e terzo è se stessa, e poi gli altri. Proprio come ho fatto io.

Cosa ne pensi?