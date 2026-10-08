Madrid, Camera di commercio Venezia Giulia a fianco operatori logistica

FVG – Ottimi riscontri a Madrid all’evento fieristico Fruit Attraction 2026, salone internazionale di riferimento per la filiera ortofrutticola globale che la scorsa edizione ha visto la presenza di più di 121 mila professionisti.

La Camera di commercio della Venezia Giulia attraverso Aries, nell’ambito delle proprie attività di internazionalizzazione e di supporto alle imprese, partecipa alla manifestazione coordinando una collettiva dedicata agli operatori e alle aziende del comparto della logistica. “Si concludono oggi – commenta il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti – nel quartiere fieristico IFEMA Madrid, le azioni di presentazione della delegazione imprenditoriale della Venezia Giulia a una platea internazionale di buyer e partner commerciali alla ricerca di soluzioni avanzate, infrastrutture ed efficienza della catena del freddo che fanno del nostro territorio un hub logistico e intermodale strategico.

Negli incontri allo stand assieme a Marco Consalvo, presidente dell’Autorità di SistemaPortuale del Mare Adriatico Orientale abbiamo affiancato i nostri imprenditori nelle attività e devo affermare che il riscontro è stato di grande livello. È il terzo anno che come Camera di commercio abbiamo deciso di venire anche a Madrid, manifestazione in grande crescita rispetto all’evento di Berlino, ovvero la fiera Fruit Logistic che per lungo tempo era l’unico appuntamento dedicato alla logistica di questo tipo di prodotto”.

Presenti alla nella capitale spagnola oltre all’Ente camerale e all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, anche Samer & Co Shipping, Trimar, Med Roll, Inteporto di Trieste, Adria Port – Aquila Terminal, HHLA, SDAG, che hanno avuto modo anche di conoscere le attività della Camera di commercio Italiana a Madrid direttamente dal presidente Marco Pizzi.