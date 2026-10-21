MeCube protagonista anche alla Veleziana: 15ª assoluta e ancora prima di classe

VENEZIA – Dopo il successo alla Barcolana 58, MeCube si conferma ai vertici anche alla XIX Veleziana, conquistando il 15° posto assoluto e una nuova vittoria di classe. Un risultato di grande prestigio per l’imbarcazione degli armatori pordenonesi, ottenuto domenica 18 ottobre nelle acque di Venezia, al termine di una regata combattuta fino all’ingresso nel Bacino di San Marco.

La Veleziana, organizzata da Compagnia della Vela, Vento di Venezia e Diporto Velico Veneziano, si è disputata domenica 18 ottobre con un percorso capace di portare la flotta dal mare fino al cuore di Venezia e allo spettacolare scenario del Bacino di San Marco.

A bordo di MeCube, ancora una volta, una forte presenza pordenonese: Riccardo De Roia al timone e Stefano Cescutti alla randa, con il trevigiano Francesco Nasato alla tattica.

La barca friulana ha chiuso la prova al 15° posto della classifica assoluta, alle spalle dei grandi maxi, aggiudicandosi contemporaneamente il primo posto nella propria classe. Un risultato che assume ancora più valore arrivando appena una settimana dopo il primo posto di classe e il 29° assoluto ottenuti alla Barcolana 58.

Un duello deciso dalla tattica

La prestazione veneziana è stata costruita fin dalle prime battute della regata. Determinante la scelta tattica di Francesco Nasato, con la partenza in boa sinistra che ha consentito a MeCube di navigare libera e di raggiungere la prima boa insieme al gruppo di testa.

Da quel momento è iniziata una regata nella regata.

Nelle acque verso il Bacino di San Marco, MeCube si è trovata impegnata in un entusiasmante duello con le dirette avversarie di classe, fatto di continui cambi di bordo, marcature, ricerca della pressione migliore e decisioni da prendere in pochi istanti.

A risultare decisiva è stata anche la scelta del momento giusto per il cambio di vela da code a genoa, che ha consentito all’equipaggio di sfruttare al meglio le condizioni e mantenere il vantaggio sugli avversari diretti.

Il risultato finale premia la conduzione della barca e le scelte tattiche dell’equipaggio: 15ª posizione assoluta e primo posto di classe, con MeCube capace ancora una volta di inserirsi nelle posizioni alte della classifica nonostante il confronto con imbarcazioni di dimensioni e potenzialità superiori.

Da Trieste a Venezia, due risultati consecutivi

La Veleziana completa così una settimana particolarmente significativa per MeCube e per i suoi armatori pordenonesi.

Dopo la vittoria di classe e il 29° posto assoluto alla Barcolana 58, il risultato veneziano rappresenta una nuova conferma: un altro primo posto di classe e un 15° assoluto, questa volta nello scenario unico della laguna e del Bacino di San Marco.

Due regate diverse, due campi di gara profondamente differenti e un unico filo conduttore: la capacità dell’equipaggio di interpretare il vento, fare le scelte tattiche corrette e sfruttare fino in fondo le caratteristiche di MeCube.

Un risultato reso possibile anche grazie al sostegno di Omnia Energy, che ha supportato il progetto e la partecipazione dell’imbarcazione anche alla Veleziana. Allo sponsor va il ringraziamento degli armatori e dell’intero equipaggio per aver creduto nel progetto e aver contribuito a rendere possibile la presenza di MeCube anche a Venezia, dando continuità a una stagione che, tra Trieste e Venezia, ha regalato due risultati di assoluto prestigio.

Prima di classe alla Barcolana. Prima di classe alla Veleziana. Dal 29° posto assoluto di Trieste al 15° di Venezia: per MeCube, nell’arco di una settimana, due risultati che portano ancora una volta Pordenone e il Friuli Venezia Giulia nelle posizioni di vertice di due delle più importanti regate dell’Alto Adriatico.