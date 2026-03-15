12.6 C
Pordenone
domenica , 15 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Olio Capitale conferma le attese: aumentano espositori e visitatori

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – “Olio Capitale ha confermato le attese, con un aumento degli espositori e un consolidamento in crescita dei visitatori che da 14.200 sono passati a quasi 15.000, che ne attesta la vocazione internazionale, con la consapevolezza che questo evento ha contribuito in maniera determinate a far conoscere l’extravergine di qualità e le sue caratteristiche benefiche sulla salute”, ha affermato il vicepresidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Massimiliano Ciarrocchi a conclusione della tre-giorni triestina dedicata all’extravergine tipico e di qualità.

L’unico salone internazionale degli oli extravergini tipici e di qualità ha superato con successo il traguardo della maggiore età, con una diciottesima edizione ricca di proposte, curiosità, spettatori e importanti novità. Vincente la scelta di puntare sui giovani, sulle nuove generazioni di imprenditori protagoniste nel tramandare i saperi e la tradizione dell’olivicoltura italiana e presenti in moltissimi stand.
Olio Capitale è realizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia, attraverso la sua azienda in house Aries ed è co-organizzato dal Comune di Trieste, con partner l’Associazione nazionale delle Città dell’Olio e l’Isnart con il progetto speciale Mirabilia e il sostegno di Io Sono Friuli Venezia Giulia e Unioncamere.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con la Camera di commercio Venezia Giulia nell’organizzazione di questa straordinaria manifestazione – ha sottolineato Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio – e siamo stati qui a Trieste con le tante città dell’olio italiane, in 99 tra enti, aziende, tanti sindaci e molti amministratori, per raccontare eventi, iniziative e il lavoro straordinario che da nord a sud le nostre città dell’olio mettono in campo per valorizzare questo straordinario prodotto che è l’olio extravergine d’oliva di qualità, e per valorizzare lo straordinario patrimonio paesaggistico e ambientale che rappresentano le nostre olive. Importante è stato il tema dei giovani – ha precisato Sonnessa – che sono per noi di fondamentale importanza per custodire questo patrimonio anche in futuro”.

Per quanto riguarda il 2026 è stato annunciato nel corso dell’evento il Concorso internazionale Olio Capitale 2027 che sarà il primo concorso che potrà annoverare la sezione speciale denominata O-liver®, per assegnare ai partecipanti, in base a particolari requisiti, un apposito bollino fornito dalla Fondazione Italiana Fegato, che attesterà le proprietà benefiche per la salute del fegato di quel determinato olio extravergine di oliva.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.