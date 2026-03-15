Olio Capitale conferma le attese: aumentano espositori e visitatori

TRIESTE – “Olio Capitale ha confermato le attese, con un aumento degli espositori e un consolidamento in crescita dei visitatori che da 14.200 sono passati a quasi 15.000, che ne attesta la vocazione internazionale, con la consapevolezza che questo evento ha contribuito in maniera determinate a far conoscere l’extravergine di qualità e le sue caratteristiche benefiche sulla salute”, ha affermato il vicepresidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Massimiliano Ciarrocchi a conclusione della tre-giorni triestina dedicata all’extravergine tipico e di qualità.

L’unico salone internazionale degli oli extravergini tipici e di qualità ha superato con successo il traguardo della maggiore età, con una diciottesima edizione ricca di proposte, curiosità, spettatori e importanti novità. Vincente la scelta di puntare sui giovani, sulle nuove generazioni di imprenditori protagoniste nel tramandare i saperi e la tradizione dell’olivicoltura italiana e presenti in moltissimi stand.

Olio Capitale è realizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia, attraverso la sua azienda in house Aries ed è co-organizzato dal Comune di Trieste, con partner l’Associazione nazionale delle Città dell’Olio e l’Isnart con il progetto speciale Mirabilia e il sostegno di Io Sono Friuli Venezia Giulia e Unioncamere.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con la Camera di commercio Venezia Giulia nell’organizzazione di questa straordinaria manifestazione – ha sottolineato Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio – e siamo stati qui a Trieste con le tante città dell’olio italiane, in 99 tra enti, aziende, tanti sindaci e molti amministratori, per raccontare eventi, iniziative e il lavoro straordinario che da nord a sud le nostre città dell’olio mettono in campo per valorizzare questo straordinario prodotto che è l’olio extravergine d’oliva di qualità, e per valorizzare lo straordinario patrimonio paesaggistico e ambientale che rappresentano le nostre olive. Importante è stato il tema dei giovani – ha precisato Sonnessa – che sono per noi di fondamentale importanza per custodire questo patrimonio anche in futuro”.

Per quanto riguarda il 2026 è stato annunciato nel corso dell’evento il Concorso internazionale Olio Capitale 2027 che sarà il primo concorso che potrà annoverare la sezione speciale denominata O-liver®, per assegnare ai partecipanti, in base a particolari requisiti, un apposito bollino fornito dalla Fondazione Italiana Fegato, che attesterà le proprietà benefiche per la salute del fegato di quel determinato olio extravergine di oliva.