Open Day riserve e visite guidate luoghi pesca

FVG – Nel quadro del piano di azione del FLAG GAC FVG, finanziato dal Fondo Europeo Feamp, nell’ambito della misura Fish Very Good e con lo scopo di divulgare il tema del consumo ittico sostenibile e ampliare le conoscenze dei luoghi di pesca del territorio, attraverso la capofila Aries società in house della Cciaa Venezia Giulia ha organizzato un ciclo di “Open Day” in alcune Riserve Naturali del Friuli Venezia Giulia.

Dopo gli appuntamenti di luglio a Trieste e Sistiana e a Marano Lagunare (Ud) a fine agosto, Fish Very Good “Riserve aperte” approfondirà il tema delle attività di pesca e acquacoltura legato agli habitat naturali marini e lagunari, evidenziando la sostenibilità della pesca e l’interazione possibile con specie ittiche, l`avifauna e la flora di queste aree con uno spazio sulla valorizzazione del patrimonio culturale delle attività di pesca.

Gli appuntamenti previsti, tutti gratuiti e con prenotazione obbligatoria, saranno dieci, coinvolgeranno fino ad un massimo di 25 partecipanti ad evento e saranno destinati ad un pubblico generico di adulti e famiglie.

Il calendario degli incontri, che si svolgeranno durante i fine settimana da metà settembre a inizio, ottobre, è stato frutto di una condivisione concordato con i gestori delle varie realtà coinvolte, con il coordinamento di AMP Miramare – WWF Italia.

Le date previste sono 17-18 settembre, 24-25 settembre, 01-02 ottobre 2022 e gli eventi si dettaglieranno nel seguente modo:

• 17-18 settembre: BioMa AMP Miramare e visita impianti mitilicoltura; Museo della Pesca del litorale triestino a Santa Croce; visite con iniziative relative alla pesca sostenibile, tecniche di pesca tradizionale al Villaggio del Pescatore.

• 24-25 settembre: Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo, Riserva Naturale della Valle Cavanata.

• 01-02 ottobre: valle da pesca Valle Nalon e Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo (Marano Lagunare).

Tutte le info negli allegati programma di dettaglio e Save-the-date, e sul sito www.fishverygood.it/iniziative