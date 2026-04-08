SÍL-LOGE, l’arte del pordenonese Pasqual in mostra a Milano

MILANO – L’arte pordenonese, ambasciatrice di Capitale della Cultura 2027, in mostra a Milano per l’Art Week e la Design Week. Dal 10 aprile al 31 maggio lo showroom Alea nel cuore del quartiere Portanuova, in Via A. di Tocqueville 12, ospita la mostra “SÍL-LOGE percorso concettuale di Alberto Pasqual”. Rassegna di sculture e dipinti dell’artista sacilese, a cura di Giovanna Carlot. L’inaugurazione è in programma venerdì 10 aprile alle ore 18:00. Organizzazione della Fondazione Giovanni Santin ETS con Alea, azienda specializzata nell’arredo ufficio e contract. Patrocinio di Pordenone Verso Capitale della Cultura 2027 e Io Sono Friuli Venezia Giulia. Collaborazione di Sincromia, Theke e Stamperia d’Arte Albicocco.

Il contesto installativo accosta e attraversa l’intera pratica artistica di Pasqual: opere scultoree e ambientali in cui la materia grezza – acciaio, ferro, plexiglass, carte, carborundum e polietilene espanso -, viene sottoposta a tensioni, fratture e varchi. Masse pesanti si alleggeriscono, superfici compatte si sfrangiano, il vuoto diventa elemento costitutivo dell’opera. Il lavoro di Pasqual si fonda su un equilibrio sapiente tra gesto istintivo e riflessione concettuale.

L’artista parte spesso da forme solide e geometriche per superarne il limite, non come sfida, ma come vocazione. Il fuoco, la fusione, il taglio e la combustione trasformano la materia, che si apre a nuove possibilità formali e simboliche, rivelando percorsi inediti e spazi ulteriori. Accanto alle installazioni e alle sculture, la mostra presenta lavori su carta e grafiche al carborundum, che condensano e restituiscono in forma sintetica i nuclei fondamentali della sua ricerca. “SÍL-LOGE” (dal greco syllogḗ, raccolta) consente una lettura profonda dell’opera di Pasqual, artista capace di tradurre la dimensione concettuale in presenza e assenza, peso e leggerezza, materia e silenzio.

Alberto Pasqual, testimonial della cultura del territorio pordenonese, oltre a “SÌL-LOGE” è attualmente presente a Pordenone con la mostra “MATERIE VIVE”, curata da Franca Benvenuti, esposta alla Galleria d’Arte Fondazione Giovanni Santin ETS. Entrambe le mostre rientrano nel progetto biennale della Galleria Verso Pordenone Capitale della Cultura/Pordenone Capitale della Cultura ideato da Alessandra Santin, critica e curatrice d’arte alla cui memoria è dedicata “SÌL-LOGE”.