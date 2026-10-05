Tecniche di restauro pietra: guida pratica per capire il metodo

Le opere in pietra spesso finiscono per richiedere più cure e attenzioni di altri manufatti non tanto per il materiale in cui sono realizzate, che è anzi uno dei più resistenti tra quelli di uso comune in campo artistico-decorativo, quanto perché quasi sempre collocate all’esterno dove sono più esposte agli agenti atmosferici e non solo. Ecco le principali cause di degrado di marmo, granito, travertino, pietra e come intervenire efficacemente per mettere in sicurezza l’opera e restituirla al suo splendore.

Le principali cause di degrado della pietra

Il semplice scorrere del tempo può modificare la struttura di statue e opere in pietra per il lento degrado, per esempio, della sostanza che in origine faceva da legante. Il degrado statico può dipendere anche da piccoli continui movimenti strutturali, oltre che da eventi traumatici come urti, cadute o scosse di terremoto che impattano sulla stabilità della statua o del decoro. Più lento ma non meno deleterio per la salute della statua è il cosiddetto degrado chimico-ambientale che dipende, appunto, dalla continua esposizione agli agenti atmosferici: quando l’opera lapidea si trova all’esterno – ma non solo – è la stessa composizione della pietra che finisce per essere modificata in profondità da umidità, vento, smog, inquinamento. C’è una terza e ultima tipologia di degrado a cui vanno incontro le opere in pietra collocate all’esterno ed è quella di tipo biologico a opera di muschi, licheni, alghe o piante infestanti che possono attaccare l’opera.

Croste nere, erosione e disgregazione superficiale

Nell’ultimo caso è piuttosto semplice accorgersi della necessità di intervenire sulla statua per liberarla dall’infestazione e dalle classiche macchie verdi che, nelle fontane per esempio, sono sintomo della presenza indesiderata di muschio o simili. Le infestazioni però, ed è più difficile rendersene conto in tempo, possono penetrate in profondità nella pietra e causare fessurazioni. Crepe e fratture sono più spesso sintomo di un danno statico all’opera in pietra, così come possono esserlo i distacchi (di parti particolarmente piccole o dettagli e decorazioni). Qualche volta la pietra può assumere un aspetto eccessivamente alveolato o dare l’impressione, al tatto, che si stia disgregando o polverizzando: è soprattutto per l’effetto del vento. Le macchie bianche che a volte si notano su statue e simili, soprattutto quando hanno la forma di cristalli, dipendono dall’umidità eccesiva. Le croste nere che spesso si notano su statue e altri elementi decorativi di palazzi e chiese non sono altro che deposito di smog e sostanze inquinanti.

Come si scelgono pulitura e consolidamento: perché il metodo cambia da pietra a pietra

Quanto detto fin qua basta a comprendere perché danni di tipo diverso richiedano interventi di restauro mirati, sempre tenendo conto che su pietra, marmo e superfici esposte agli agenti esterni il restauro lapideo permette di conservare materia, leggibilità e stabilità.

Un restauratore professionista, cioè, prima di intervenire sull’opera è tenuto a chiedersi ed eventualmente approfondire anche con l’ausilio indagini di laboratorio e strumentali come lavorare per risolvere il problema in questione e assicurare la salute a lungo termine dell’opera.

Sulla pietra ciò significa anche considerare che marmo, travertino, granito, pietre naturali hanno consistenza diversa e interagiscono diversamente con i materiali di restauro. Per evitare l’uso di solventi troppo aggressivi durante le operazioni di pulitura o di collanti inefficaci durante quelle di consolidamento è necessario così innanzitutto aver studiato nel dettaglio la pietra, oltre che l’opera nel suo complesso, e orientare a partire da questa informazione l’intervento di restauro.