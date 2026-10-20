Trieste Airport, torna il volo per Francoforte da marzo 2027

TRIESTE – Il gruppo Lufthansa conferma la ripresa del collegamento aereo tra Trieste e Francoforte. Il volo sarà operativo da domenica 28 marzo 2027, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva.

La rotta sarà operata da Air Dolomiti con 13 frequenze settimanali, ripristinando un collegamento strategico per il Friuli Venezia Giulia.

I voli saranno operativi con due voli giornalieri per un totale di 13 frequenze settimanali, operate da Air Dolomiti con jet Embraer 190/195 da 108/120 posti. Grazie alle connessioni disponibili dall’hub tedesco, Francoforte offre opportunità di prosecuzione verso centinaia di destinazioni europee e intercontinentali.

La sospensione del servizio, prevista dal 25 ottobre 2026 fino al 27 marzo 2027, è riconducibile a esigenze operative del vettore, legate alle criticità del contesto del trasporto aereo mondiale, tra cui le problematiche connesse allo spropositato aumento dei costi per l’approvvigionamento del carburante e il conseguente riassetto della programmazione dei voli e dell’impiego degli aeromobili.

“La ripresa della tratta si inserisce nella collaborazione con il gruppo Lufthansa”, ha detto Fabio Gallo, amministratore delegato di Trieste Airport.

Gabriella Galantis, Senior director sales Italia per il gruppo Lufthansa, aggiunge che “siamo molto lieti di confermare il ritorno del collegamento tra Trieste e Francoforte con l’avvio dell’orario estivo 2027. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta per Lufthansa un territorio importante, con il quale condividiamo una lunga storia iniziata quasi quarant’anni fa. La ripresa del servizio riafferma il nostro impegno nel garantire alla regione una connettività internazionale di qualità, offrendo ai passeggeri, attraverso l’hub di Francoforte, un accesso capillare al nostro network europeo e intercontinentale”. Al.Rin.