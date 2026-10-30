Vita di Nazario Sauro, film girato in Fvg, regia Alessandro Angelini

TRIESTE – Stanno terminando le riprese del nuovo film tv “Storia di un marinaio. L’incredibile epopea di Nazario Sauro”, diretto da Alessandro Angelini (nella foto) e prodotto da World Video Production.

Il film è stato girato fra Trieste, Sistiana, Chioggia, città dell’ultimo ciak.

La pellicola ripercorre la vicenda umana e personale di Nazario Sauro sullo sfondo della Prima guerra mondiale ed è realizzato con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.

Le riprese sono iniziate il 28 settembre e hanno coinvolto la città di Trieste e altre località del Friuli Venezia Giulia.

Protagonista della pellicola Leo Gassmann, noto attore e cantautore italiano.

La regia di Alessandro Angelini, che ha alle spalle numerose pellicole (Aria salata, Alza la testa, Califano, oltre a numerose serie tv), si è basata sulla sceneggiatura tratta dal libro “Storia di un marinaio” scritto dal nipote Romano Sauro.

La trama del film parte dal pieno della Prima guerra mondiale, dove Nazario Sauro, marinaio istriano e fervente irredentista passato dalla parte dell’Italia, partecipa a una rischiosissima missione guidando un sommergibile nelle acque dell’Impero austro-ungarico. Il processo che segue la sua cattura ricostruisce la sua vita: l’amore per Caterina Steffè e per i loro figli, la fuga da Capodistria, e la scelta radicale di sentirsi italiano anche a costo della propria vita. A difenderlo è Josef Novak, ufficiale sloveno dell’Impero, che lentamente passa dal sospetto all’ammirazione per quell’uomo disposto a sacrificare tutto pur di restare fedele alla propria identità. Condannato per alto tradimento, Sauro si troverà di fronte alla possibilità di salvarsi dalla pena capitale tradendo i propri ideali. Ancora una volta sceglierà di non farlo, lasciando ai figli un’eredità destinata a sopravvivere alla sua morte. Al. Rin.