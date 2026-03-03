11.5 C
Pordenone
Agrusti, “lettera rossa” agli industriali per guerra in Iran

PORDENONE – Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha inviato nelle scorse ore una comunicazione urgente agli associati – una “lettera rossa” – per raccogliere segnalazioni puntuali sulle difficoltà che le imprese stanno affrontando a seguito della crisi in corso in Medio Oriente.

Le conseguenze per il sistema produttivo, spiega Agrusti nella missiva ai colleghi, si delineano tanto più rilevanti quanto più evolve la situazione: limitazioni nei trasporti, incertezza nelle forniture e nelle spedizioni, criticità nella gestione degli ordini, oltre alla necessità di garantire assistenza ai lavoratori eventualmente bloccati nell’area interessata dal conflitto; si tratta di problematiche complesse, la cui reale portata è nota a chi le gestisce quotidianamente.

In ragione di ciò il Presidente ha chiesto alle imprese di segnalare con tempestività i problemi più urgenti e di interesse generale, anche al fine di rappresentarli nei prossimi appuntamenti in sede confindustriale. Contestualmente, ha informato, è stata attivata una task force in CAA alla quale le aziende sono invitate a trasmettere aggiornamenti e segnalazioni tramite email agli indirizzi: [email protected] e [email protected]

Nella medesima comunicazione, infine, viene rinnovata la raccomandazione a far registrare sempre il personale in trasferta all’estero sul portale della Farnesina «Viaggiare Sicuri», sì da agevolare eventuali contatti e comunicazioni con i connazionali in caso di necessità o urgenza. L’obiettivo è garantire un aggiornamento costante e coordinato a tutela delle imprese e dei lavoratori in questa fase di instabilità internazionale.

