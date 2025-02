Alberghiero e ristorazione Fvg: crescono imprese e lavoratori

PORDENONE – La seconda edizione di Horeca Next è stata anche l’occasione per un focus sugli Enti Bilaterali. Una sessione dedicata alle opportunità concrete per le imprese: formazione, incentivi e sviluppo aziendale. Un’occasione per scoprire strumenti e risorse spesso poco conosciuti ma di grande valore per gli operatori del settore, fondamentali per la crescita sostenibile delle attività.

«Abbiamo voluto portare informazione a imprese e lavoratori interessati da questo sistema mutualistico – sottolinea il presidente degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo (Ebiter e Ebitur) del Fvg Fabio Pillon, assieme al vicepresidente Adriano Giacomazzi –. Il monitoraggio dei dati per un ente come il nostro che rafforza la collaborazione tra imprese e lavoratori si configura come un elemento strategico in questo particolare momento storico, anche al fine di prevedere le tendenze nel medio-lungo termine e anticipare il disagio sociale in relazione agli effetti sul mercato del lavoro della congiuntura economica».

Di seguito le sintesi delle due indagini presentata da Format Research e Ires Fvg.

Il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani ha informato che settore terziario in Friuli Venezia Giulia conta 61mila imprese, di cui 14mila nella ex provincia di Pordenone. Gli alberghi e i pubblici esercizi di Pordenone sono 1.990, rispettivamente il 14% di tutte le imprese del terziario a Pordenone e il 18% di tutte le imprese del turismo a livello regionale.

Il settore del turismo, composto da strutture ricettive e pubblici esercizi crea lavoro per il 10% dei lavoratori del Fvg e per il 6% dei lavoratori dell’ex provincia di Pordenone.

Per rispondere alle loro necessità di formazione per i propri dipendenti, il 30,8% delle imprese si è rivolto ad un’associazione di categoria, il 28,2% si è rivolto ad un ente di formazione, il 24,4% a società di consulenza specializzata, il 24,4% ad un consulente esterno e il 19,2% al fornitore dell’investimento che richiedeva la formazione specifica.

Tra questi, gli Enti Bilaterali erogano anche fondi e contributi a imprese e lavoratori: I contributi scelti più frequentemente dalle imprese sono il rimborso delle visite mediche, sportive ed oculistiche, il rimborso a seguito dell’acquisto protesi oculistiche per familiari a carico dei lavoratori e il contributo per le attività sportive. Sono il 29,8% coloro che hanno espresso un voto di soddisfazione compreso tra il 9 e il 10 e il 57,7% tra 7 e 8. Soddisfazione espressa dunque dall’88% degli intervistati.

Il ricercatore Alessandro Russo ha rielaborato dati Inps sull’occupazione nel settore alberghiero e della ristorazione in Friuli Venezia Giulia. Il suo contributo ha evidenziato l’incremento degli occupati nell’ultimo decennio nell’alloggio (da 5.252 nel 2014 a 7.308 nel 2023, +39%), ma soprattutto nella ristorazione (nello stesso arco di tempo da 19.618 a 31.748, +62%). In crescita anche le imprese che impiegano dipendenti: da 521 a 589 nell’alloggio, +13%, da 3.910 a 4.371 nella ristorazione, +12%).

In un contesto espansivo per il comparto turistico, ha aggiunto Russo, le retribuzioni Fvg sono superiori alla media nazionale: nell’alloggio la media è di 13.681 euro (13.380 il dato nazionale), inferiore solo a Lazio, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana e Piemonte; nella ristorazione è di 10.902 (10.037 in Italia), quarto posto tra le regioni dietro a Trentino Alto Adige, Lombardia e Lazio. Come noto, ha concluso il ricercatore dell’Ires Fvg, gli addetti nelle attività della ristorazione, a partire da camerieri e baristi, sono sempre più richiesti, ma più difficili da trovare.

Nelle foto: Immagini dell’incontro Ebiter alla fiera Horeca Next e lo stand di Ascom-Fipe, Federalberghi e Consorzio Pordenone Turismo.