Apertura musei civici a Ferragosto

PORDENONE – Per offrire un’alternativa culturale a tutti coloro che a Ferragosto rimarranno in città o ai turisti in visita a Pordenone, il Comune garantirà l’apertura pomeridiana dei musei cittadini.

​

Per questo, venerdì 15 agosto il Museo d’arte Palazzo Ricchieri, il Museo Archeologico presso il castello di Torre e il Museo di Storia naturale saranno aperti e visitabili dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

​La Biblioteca civica invece rimarrà chiusa sia venerdì 15 che sabato 16 agosto 2025.

​«La settimana di Ferragosto – afferma il sindaco Alessandro Basso – è quella in cui la gran parte dei pordenonesi si trova in ferie. L’apertura dei musei è una valida alternativa per chi non trascorre le vacanze al mare o in montagna, ma preferisce uno svago di tipo culturale. Con il caldo di questi giorni, tra l’altro, i centri museali sono una valida alternativa che consente di visitare dei luoghi freschi fuggendo dalla calura. In vista di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027 simili esperienze saranno sempre più veicolate».

​