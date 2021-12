Centrodestra Pordenone “Massima fiducia nell’amministrazione comunale”

PORDENONE – “La nostra piena fiducia nell’operato dell’amministrazione comunale è e rimane salda. Il voto disgiunto su una parte del bilancio di previsione del Comune di Pordenone ha riguardato un aspetto che è stato pienamente chiarito durante una riunione tra i vertici di maggioranza dalla quale il centrodestra pordenonese ne esce ancora più coeso. La tenuta della maggioranza non è mai stata messa in discussione, anzi, si sono messe le basi per un rafforzamento dell’alleanza a sostegno della giunta comunale e del Sindaco Ciriani per sostenere con il massimo impegno tutti i provvedimenti che vadano nella giusta direzione per Pordenone e i pordenonesi. Inoltre non vogliamo dare peso a comunicati che mettono in dubbio la rappresentatività del sindaco e il pensiero della maggioranza “.

Così in una nota congiunta i vertici del centrodestra a Pordenone, Marco Bottecchia (Lega), Mara Piccin (Forza Italia) e Emanuele Loperfido (Fratelli d’Italia).